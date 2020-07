‘The Magicians’ torna in esclusiva su TimVision Plus con la stagione finale

The Magicians, la serie fantasy amata in tutto il mondo, trasmessa da Syfy negli USA, distribuita da NBC Universal Television e prodotta insieme a Groundswell Productions, torna dall’8 luglio in esclusiva su TimVision Plus con la quinta stagione, che sarà anche quella finale.

Basata sui romanzi di Lev Grossman, lo show racconta le vicende di un gruppo di ragazzi all’interno del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta che costituisce l’unica scuola di stregoneria del Nord America che si trova a combattere creature malvagie che minacciano di distruggere il mondo. Nella scorsa stagione, il giovane mago Quentin Coldwater è morto eroicamente per salvare i suoi amici. Ora Julia, Alice, Eliot, Margo, Penny devono combattere una nuova minaccia che incombe sul mondo.

I nuovi 13 episodi saranno disponibili dall’8 luglio con cadenza settimanale ogni mercoledì e si aggiungeranno a quelli delle quattro stagioni precedenti già in catalogo.

The Magicians è interpretato da Stella Maeve, Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Rick Worthy, Jade Tailor, Brittany Curran e Trevor Einhorn.