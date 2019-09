‘The Handmaid’s Tale’, in produzione il sequel tratto dal nuovo romanzo

The Testaments, il nuovo romanzo di Margaret Atwood ambientato dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale, diventerà una serie tv (o un film per la tv, non è ancora confermato) prodotta da Hulu. Ai posti di comando ci sarà sempre lo showrunner Bruce Miller, che secondo la stampa americana avrà il compito di trasformare The Testaments in “un’importante estensione” della serie con Elisabeth Moss – che ha già superato gli eventi del romanzo e continuerà con una quarta stagione.

Al momento non è chiaro come questo nuovo prodotto si inserisca nell’universo della serie tv. Secondo TIME, The Testaments potrebbeo addirittura diventare un prodotto a se stante. Il romanzo, comunque, riprende le fila della storia a 15 anni di distanza dal finale originale, e lo fa con un punto di vista triplicato: una giovane donna cresciuta nel sistema oppressivo di Gilead, una teenager canadese e l’antagonista Lydia (Ann Dowd nella serie). La versione italiana sarà in libreria a partire dal 10 settembre.