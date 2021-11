The Ferragnez: guarda il trailer ufficiale della serie

Arriverà il 9 dicembre su Prime Video The Ferragnez – La Serie, «un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez», si legge su YouTube, «che racconta un periodo speciale della loro vita insieme fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021».

Nel mentre, oggi è uscito il primo trailer ufficiale che trovate qui sopra.

Il programma arriva seguendo il filone di serie americane di successo cone Keeping Up With The Kardashians, Real Housewives, ma anche l’iconica The Osbournes. C’è altro oltre Instagram? Non resta che aspettare il 9. Le foto ufficiali della serie sono state realizziate da David LaChapelle.