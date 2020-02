‘The Eddy’, guarda il teaser della prima serie di Damien Chazelle

Un uomo cammina per le strade di Parigi, fino a raggiungere la porta di un locale. L’uomo è André Holland, già visto in serie come The Knick e American Horror Story e in film come Selma e Moonlight. Il locale si chiama The Eddy, come il titolo della nuova serie in arrivo su Netflix il prossimo 8 maggio che schiera nomi della Serie A di Hollywood. Su tutti Damien Chazelle, il regista premio Oscar di La La Land che torna alle atmosfere musicali del suo film più celebre e dirige alcuni degli otto episodi che comporranno lo show (le altre firme sono Houda Benyamina, Laïla Marrakchi e il veterano Alan Poul, il creatore di Six Feet Under).

La trama ruota attorno alla vita di Elliot Udo (Holland), pianista newyorkese ora proprietario del club The Eddy nella Ville Lumière. Attorno a lui gravitano Maja (la Joanna Kulig di Cold War), cantante della resident band del locale nonché sua ex moglie; il socio Farid (Tahar Rahim), che nasconde giri forse illeciti, e sua moglie Amira (Leïla Bekhti); e Julie (Amandla Stenberg), la figlia adolescente di Elliot che arriva improvvisamente a Parigi.

Tra i nomi coinvolti nella serie, presentata all’ultima Berlinale, figurano anche lo sceneggiatore Jack Throne (Shameless in tv, Wonder al cinema) e il compositore e producer Glen Ballard, che curerà le musiche.