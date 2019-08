‘The Crown’, la terza stagione uscirà a novembre

La notizia è arrivata con un (brevissimo) video trailer: la terza stagione di The Crown, la serie Netflix sulla storia della famiglia reale inglese, arriverà il prossimo 17 novembre. Insieme al video, Netflix ha confermato un rumor circolato online qualche settimana fa: Tobias Menzies (Game of Thrones) prenderà il posto di Matt Smith per interpretare il principe Filippo. Al suo fianco il premio Oscar Olivia Colman, che sarà Elisabetta al posto della bravissima Claire Foy. Nel cast anche Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Josh O’Connor in quello del principe Carlo.

La nuova stagione di The Crown sarà ambientata tra il 1964 e il 1977, gli anni della missione Apollo 11, dello sbarco sulla luna, della nomina di Carlo a Principe del Galles e al suo incontro con Camilla. Potete vedere il trailer della terza stagione in cima all’articolo.