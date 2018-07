The Chi: una clip esclusiva della nuova, violenta serie TV di Fox

The Chi è come gli abitanti di Chicago chiamano la loro città. Ma dal 15 luglio, The Chi sarà anche la nuova serie in onda su Fox firmata da Lena Waithe, la prima sceneggiatrice afroamericana ad aver vinto un Emmy grazie a Master Of None.

Protagonista indiscussa di The Chi, e lo testimonia la breve clip che abbiamo in esclusiva qui sopra, è la violenza nella comunità di South Side, quartiere che detiene il macabro primato di morti violente in tutti gli Stati Uniti: una media di due al giorno.

È proprio il lato umano di una vita all’inferno che a Lena Waithe preme mostrare a tutti: se c’è stata possibilità di realizzarsi per lei che proprio in quelle strade ci è cresciuta, ci sarà anche per le migliaia di ragazzi del South Side. Una vita dura, che spinge anche a gesti inumani, ma che alla fine vale la pena vivere.

La prima puntata di The Chi andrà in onda stasera alle 21 sul canale 112 di Sky.