‘The Biebers’: arriva il reality su Justin e Hailey Bieber

Ad animare la Fase 2 (almeno da noi) arrivano Justin e Hailey Bieber. Protagonisti di un reality show sulla loro vita: The Biebers, molto semplicemente. Comincia oggi su Facebook Watch, che piazza il suo primo vero colpo, almeno sulla carta (pardon: sulle bacheche).

La coppia composta dalla popstar e della supermodel porterà i fan dentro casa (e nell’intimità del matrimonio più social-glam del jet-set) attraverso il racconto di momenti di vita quotidiana e gli incontri con i loro amici e famigliari più o meno famosi. Gli episodi, 12 in totale, saranno visibili sulla pagina facebook.com/watch o su quella ufficiale di Justin Bieber.

Girate con GoPro e videocamere appositamente piazzate nella casa dei Bieber, le puntate “usciranno” ogni lunedì, mercoledì e venerdì, giorno in cui è prevista anche una sessione “live” dello show. Che punta all’incredibile bacino di follower garantito da entrambi i protagonisti: 240 milioni in totale (per lui 77 milioni su Facebook e 134 su Instagram; per lei 26.7 milioni su Instagram).

Justin non è nuovo a questi esperimenti digitali: quest’anno era già stato al centro della docuserie Justin Bieber: Seasons, dedicata alla lavorazione del nuovo album Changes e andata “in onda” su YouTube.