Tarantino dirigerà la serie ‘Bounty Law’, spin-off di ‘C’era una volta a… Hollywood’

È ufficiale: la serie Bounty Law si farà. E sarà Quentin Tarantino in persona a dirigere tutti gli episodi. Si tratta dello spin-off su Jake Cahill, cioè il cowboy che Rick Dalton/Leonardo DiCaprio interpreta in C’era una volta a… Hollywood.

«Lo voglio fare assolutamente, ma mi ci vorrà almeno un anno e mezzo», ha dichiarato l’autore, candidato all’Oscar per la regia e la sceneggiatura del suo film sulla Mecca del cinema negli anni ’60, al magazine Deadline. «Lo show è già stato introdotto in C’era una volta a… Hollywood, ma non lo considero una parte vera e propria del film». L’ispirazione, dice Tarantino, sono le vecchie serie western come Wanted: Dead or Alive, The Rifleman e Tales of Wells Fargo. «Mi piacevano anche prima, ma per preparare C’era una volta a… Hollywood mi sono appassionato ancora di più a quei telefilm. Guardi quelle puntate e pensi: c’è una densità narrativa altissima, in 22 minuti appena. Perciò mi sono chiesto: sarei in grado di farlo anch’io? Ho finito per scrivere cinque episodi da mezz’ora ciascuno. E sarò io a dirigerli tutti».

Non è ancora chiaro se, dopo il ruolo che gli ha fatto guadagnare un’altra candidatura agli Oscar, Leonardo DiCaprio sarà anche in Bounty Law. Ma Quentin che passa al formato seriale è già una bella notizia.