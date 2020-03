‘Summertime’, guarda le prime immagini del nuovo ‘Tre metri sopra il cielo’ targato Netflix

Le note del Cielo in una stanza cantata da Mina fanno da sottofondo alle prime immagini di Summertime, la nuova serie italiana “made in Netflix”, disponibile sulla piattaforma dal prossimo 29 aprile. Ispirata a un “classico” della letteratura per adolescenti nostrani: Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia.

La sinossi ufficiale la definisce «una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica». Al centro ci sono Ale, ex campione di moto dal carattere ribelle, e Summer, una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa. Il loro amore sboccerà proprio sotto l’ombrellone, segnando per entrambi l’estate più indimenticabile della loro vita.

La serie, in 8 episodi, è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e vede nei ruoli principali Ludovico Tersigni, già tra i protagonisti di SKAM Italia, e Coco Rebecca Edogamhe, al suo debutto sullo schermo. Nel cast anche Andrea Lattanzi (Manuel, Sulla mia pelle) e gli esordienti Amanda Campana, Giovanni Maini e Alicia Ann Edogamhe.