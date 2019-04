‘Suburra’, confermata la terza stagione

Se avete finito le nuove puntate di Suburra in un week end e Aureliano, Spadino e soci vi mancano già, non disperate. È passato poco più di un mese dal lancio della seconda stagione su Netflix e oggi arriva la conferma del rinnovo della serie per una terza.

Dopo una seconda stagione piena zeppa di colpi di scena, il sindaco di Roma è stato eletto e ci sono stati un paio di twist pesanti nell’ultimo episodio (no spoiler!). Intanto nella Capitale sotterranea è ancora in corso la guerra per incoronare il nuovo (?) re del crimine. “Se dovemo piglià tutto. È ora che ‘sta città passa de mano” dice Spadino. Cosa ci aspetta all’ombra del Colosseo?