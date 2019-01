‘Suburra 2’, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer con tutti i personaggi

Un video con tutti i personaggi (vecchi e nuovi) seduti su un simbolico “trono di Roma”. È uscito sul profilo Instagram di Netflix Italia il nuovo trailer della seconda stagione di Suburra, la prima produzione italiana di Netflix, in uscita il prossimo 22 febbraio.

Otto nuovi episodi – prodotti da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction -, ambientati solo tre mesi dopo la fine della prima stagione e dedicati alle elezioni del nuovo sindaco di Roma. Come già successo nel passato, la battaglia per il potere verrà combattuta da politica, criminalità organizzata e Chiesa, tre mondi dai confini sempre più sfumati. Nel cast torneranno Alessandro Borghi, Claudia Gerini, Giacomo Ferrara, Francesco Acquaroli, Filippo Nigro e Eduardo Valdarnini. Tra i nuovi arrivi ecco Nadia (Federica Sabatini), la figlia di un boss di Ostia che si legherà ad Aureliano; Cristiana (Cristina Pelliccia), una poliziotta che metterà i bastoni tra le ruote a Lele e Adriano (Jacopo Venturiero), speaker radiofonico e figliastro del Samurai. Potete vedere il trailer poco sopra.