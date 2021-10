‘Strappare lungo i bordi’, guarda il teaser della serie di Zerocalcare

«Lo so che da quando è uscito l’annuncio della serie è passato ‘n’anno, che è ‘n’botto», dice Zerocalcare nel teaser di Strappare lungo i bordi. E finalmente è arrivatala data d’uscita: 17 novembre, ovviamente su Netflix.



Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi, composta da 6 episodi da circa 15 minuti ciascuno, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore: «È tutta la storia de ‘n viaggio complicato che avevo fatto con Sarah e Secco, con ‘n sacco de cose in mezzo che sembrano scollegate ma in realtà non lo sono»



In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre appunto un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea.



È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.