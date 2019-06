‘Stranger Things’, in arrivo la nuova colonna sonora

Con il debutto della terza stagione di Stranger Things su Netflix il 4 luglio, arriva anche una nuova colonna sonora della serie cult. Stranger Things: Soundtrack di Netflix Original Series, Season 3 presenterà 15 “tracce classiche” e il debutto di una registrazione originale del cast. I title track devono ancora essere rilasciati.

La colonna sonora sarà disponibile il 5 luglio in formato digitale e CD; più avanti, verranno rilasciate speciali edizioni in vinile con un singolo bonus. Recentemente, Millie Bobby Brown, che interpreta Undici nello show, ha detto che sa come finirà Stranger Things. Durante l’attività stampa londinese del film di cui è protagonista, Godzilla, Brown ha dichiarato che David Harbor (che interpreta Chief Jim Hopper) non è l’unico del cast a conoscere la conclusione dello show: “Anche io so esattamente cosa succede. È spaventosissimo e… addio!”.

Il primo trailer diffuso mostrava il gruppo di amici che accoglie Dustin (Gaten Matarazzo) appena tornato a casa dal campo estivo, prima di mostrare immagini di alcuni nuovissimi cattivi. La tag line della stagione è: “Un’estate può cambiare tutto“.