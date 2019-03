‘Stranger Things’, guarda il primo trailer dell’attesissima terza stagione

Un’estate può cambiare tutto. E quella del 1985 per i protagonisti di Stranger Things cambia davvero tutto. Dopo i titoli degli episodi, pronti per tutte le novità nel trailer dell’attesissima terza stagione? A partire da una location inedita e una nuova mostruosa creatura. Ecco un po’ di chicche.

Dustin è appena tornato a casa dal campo estivo (“Camp Know Where”, LOL) e gli amici lo accolgono con uno scherzetto (e la complicità di Undici) sulle note di Home Sweet Home dei Mötley Crüe. Lucas si becca una bella spruzzata della lacca “Farrah Fawcett” in faccia.

Poi parte l’iconica Teenage Wasteland degli Who con la banda che si ritrova in un grande prato, il bad boy Billy ha trovato un lavoretto estivo come bagnino in una piscina, Hopper aspetta qualcuno per un’uscita romantica – Joyce? – ma lei è a casa sola a mangiare una cena riscaldata al microonde.

Mike dice: “Non siamo più bambini. Pensavi che ce ne saremmo sempre stati seduti a giocare in cantina?” mentre sullo schermo passano le immagini di Undici e Max che ballano in camera e Will, sudato e in lacrime, che guarda la foto dei quattro amici vestiti da Ghostbusters ad Halloween.

Taglio: ecco Dustin e Steve nella gelateria Ahoy del centro commerciale (quello che avevamo visto nel primissimo teaser): tranquilli, la bromance prosegue.

Subito dopo vediamo Max e Undici entrare nel nuovissimo Starcourt Mall contro cui alcuni degli abitanti Hawkins stanno protestando (c’è anche una dichiarazione del sindaco Kline).

Subito dopo parte un intero montaggio di Undici che sembra lottare contro il Mind Flayer e Billy che ha tutta l’aria di aver preso un’infezione (simile a quella di Will?). Compaiono macchine che esplodono e la sorella di Lucas, Eric, in versione Die Hard. E sì, c’è pure un bacio tra Mike e Undici, se ve lo stavate chiedendo.

Alla fine vediamo i ragazzi, distrutti e insanguinati, dopo una lotta in quello che sembra essere il nuovo centro commerciale e una creatura che assomiglia a un Demogorgone super mutato geneticamente.

Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – per i nuovi episodi al cast si sono aggiunti Maya Hawke, Jake Busey e Cary Elwes.

Stranger Things 3 arriva su Netflix il 4 luglio.