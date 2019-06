‘Stranger Things’, ecco la track list della terza stagione

Mentre tutto il mondo aspetta l’estate a Hawkins più di Babbo Natale il 25 dicembre, sono state rilasciate due tracce della colonna sonora della terza stagione di Stranger Things. Kyle Dixon e Michael Stein della band S U R V I V E hanno lavorato alle musiche per la serie Netflix, con il disco che uscirà in digitale il 28 giugno: “Per la terza stagione, abbiamo realizzato un album che non sembri necessariamente uno score, ma più un disco indipendente che una raccolta di tracce brevi”, hanno spiegato Dixon e Stein.

“Abbiamo incorporato i principali elementi narrativi della serie e siamo rimasti fedeli al suono originale espandendoci allo stesso tempo sulla nostra tavolozza musicale, che spesso abbiamo spinto al limite. Ci siamo davvero sforzati di curare questo album per mostrare i momenti che pensiamo siano davvero speciali”. Potete ascoltate due brani qui sotto: Starcourt e The Ceiling Is Beautiful.

Ecco la tracklist completa di Stranger Things 3 – Original Score From The Netflix Original Series:

‘Boys And Girls’

‘I Like Presents Too’

‘Starcourt’

‘Blank Makes You Crazy’

‘I Need You To Trust Me’

‘You’re A Fighter’

‘The Ceiling Is Beautiful’

‘The First I Love You’

‘Rats’

‘What Did You Do To Him?’

‘Find The Source’

‘The Silver Cat Feeds’

‘Heather’s’

‘William’

‘Destroying The Castle’

‘In The Void’

‘Tammy’

‘Mirkwood’

‘Portal Drill’

‘Happy Screams’

‘Ruins’

‘It’s Just Ice’

‘The Door Is Opening’

‘Planck’s Constant’

‘She’s Gone Home’

‘Seven Feet’

‘The Week Is Long’

‘Sauna Test’

‘Six Facts’

‘The Trees Are Moving’

‘On Their Tracks’

‘Not Chinese Food’

‘Blueprints’

‘Land Deeds’

‘Not Kids Anymore’

‘Code Red’

‘Feel Safe’

‘He’s Here’

‘Scoops Troop’

‘We Don’t Understand Each Other’

‘Aftermath’

Stranger Things 3 arriva su Netflix il 4 luglio.