‘Stranger Things 4’, guarda il nuovo teaser

Eleven con i capelli lunghi mentre viene trattenuta da due persone, Hopper con in mano un lanciafiamme e poi un grande classico: l’inquadratura di un gruppo di ragazzini che corrono lungo una strada buia in bicicletta. Ecco le immagini inedite del teaser della quarta e ultima stagione di Stranger Things. E insieme arriva anche la conferma che i nuovi episodi arriveranno nel 2022.



Ovviamente il video non si lascia sfuggire dettagli sulle trama, ma era già stato rivelato che il personaggio di David Harbour viene tenuto prigioniero in Russia dopo un finale che lasciava gli spettatori a chiedersi se fosse morto o meno. Un teaser precedente anticipava anche il ritorno del dottor Martin Brenner di Matthew Modine, che però non vediamo da nessuna parte nelle nuove immagini.



«È tutto più grande», ha detto Harbour a Collider all’inizio di quest’anno. «Anche la stessa idea di non essere più solo a Hawkins. Introduciamo delle novità, ma iniziamo anche a stringere anche il cerchio in una direzione per far sì che la serie abbia un finale chiaro, pulito e definito, ma non posso andare oltre».



Sul ritardo della nuova stagione, il regista Shawn Levy ha precisato che è stato causato «dalle chiusure per il Covid, dalle riprese più lente per i protocolli di sicurezza e dal fatto che la quarta stagione è molto, molto, molto più ambiziosa delle altre». Levy ha spiegato: «Quando la pandemia è iniziata ero in Lituania con David a girare la parte in cui viene rivelato che Hopper è vivo. Abbiamo una parte a Hawkins, un’altra in Russia e un’intera storyline ambientata da un’altra parte che presto verrà rivelata. È la prima stagione in cui ampliamo la geografia e lo stiamo facendo in un contesto globale che ha reso tutto molto più lento».



La scorsa estate i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, avevano già confermato a The Hollywood Reporter che la quarta stagione non sarebbe stata l’ultima: «Non sarà la fine: sappiamo qual è e quando sarà. La pandemia ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per lo show, ci ha dato un’idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia».



Harbour in precedenza aveva detto alla rivista l’arco del suo personaggio in Stranger Things 4 sarà simile a quello di Gandalf nel Signore degli Anelli: «Ne ho parlato con i Duffer fin dalla prima stagione», ha detto Harbour. «Ci è sempre piaciuta l’idea della resurrezione di Gandalf – Gandalf il Grigio che combatte il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco. È l’idea della resurrezione del personaggio. E mitologicamente, Hopper, in un certo senso, doveva cambiare. Non poteva andare avanti così. In qualche modo deve risorgere».