‘Stranger Things 3’, il teaser rivela i titoli degli episodi

Oggi Netflix ha lanciato un nuovo teaser per la terza stagione di Stranger Things, confermando che arriverà nel 2019. La tagline recita “Nell’estate del 1985, l’avventura continua” e il video rivela i titolo degli episodi:

1. Suzie, Do You Copy?

2. The Mall Rats

3. The Case of the Missing Life Guard

4. The Sauna Test

5. The Source

6. The Birthday

7. The Bite

8. The Battle of Starcourt

Come al solito, i titoli sono piuttosto criptici e naturalmente spoilerano poco o nulla. Di certo abbiamo la conferma che la terza stagione si svolgerà nell’estate del 1985 e che il mall, il centro commerciale, (presente in almeno due dei titoli) sarà importante nella storia, come anticipato dal primo teaser lanciato a luglio, che annunciava l’arrivo dello Starcourt Mall a Hawkins. Lo spot era pieno di riferimenti alla cultura mall degli anni ’80 e mostrava Steve Harrington (Joe Keery) e Robin, il nuovo personaggio interpretato da Maya Hawke, al lavoro in gelateria.