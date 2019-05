‘Stranger Things 3’, il nuovo teaser: l’estate ad Hawkins sarà caldissima

Che al centro della terza stagione di Stranger Things ci sarebbe stata una nuova “Summer of Love” era già stato anticipato, ma con il nuovo teaser diffuso da Netflix pare che le cose si stiamo davvero scaldando ad Hawkins. Soprattutto a bordo piscina, dove Billy (Dacre Montgomery) fa il bagnino per l’estate.

Nella clip in testa all’articolo, un gruppo di signore – tra cui la mamma di Mike e Nancy Wheeler, Karen – fanno il conto alla rovescia per l’inizio del turno di Billy. “E… showtime”, dice una di loro all’ingresso del ragazzo in piscina.

Il prepotente fratello di Mad Max (Sadie Sink) sembra essere un personaggio importante nella prossima stagione. Qui però è tornato a fare ciò che sa fare meglio: solleticare la fantasie delle madri di Hawkins.

Netflix ha anche rilasciato i nuovi character poster.

Stranger Things torna su Netflix dal 4 luglio con al terza stagione.