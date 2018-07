‘Stranger Things 3’, a sorpresa è arrivato il primo teaser

Così, quando meno te lo aspetti, in un pomeriggio di metà luglio, Netflix arriva e ti butta lì un (fighissimo) teaser per la terza stagione di Stranger Things, che svela anche anche il ritorno della serie la prossima estate. Ecco il post su Twitter.

Ahoy! Something is coming… to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) July 16, 2018

“Terra, America, Indiana, Hawkins: una comunità patriottica in crescita e un esempio brillante del sogno americano. Oggi Hawkins fa un altro passo nel futuro con il nuovissimo Starcourt Mall”. Il teaser è mascherato da spot rigorosamente anni ’80 per un nuovissimo centro commerciale nella nostra cittadina preferita dell’Indiana.

“Famiglie, amici e ovviamente adolescenti arrivati insieme per fare compere, uscire insieme, mangiare e divertirsi. Con opzioni commerciali per ogni membro della famiglia inclusi The Gap, Waldenbooks e Sam Goody” recita la voce narrante “A Starcourt Mall c’è tutto”. Ma – soprattutto – c’è una gelateria, lo Scoops Ahoy, “il posto preferito dell’America per rinfrescarsi”, dove lavorano Steve Harrington (Joe Keery) e Robin, una ragazza alternativa annoiata dal suo lavoro interpretata da Maya Hawke (la figlia di Ethan e Uma Thurman). Entrambi, vestiti da marinaretti, salutano con un “Ahoy”.

Lo aveva anticipato anche il produttore esecutivo Shawn Levy che nella terza stagione ci sarebbe stato più spazio per il personaggio di Steve, amatissimo nelle vesti di custode e protettore dei ragazzini e subito soprannominato ‘papà Steve’, mentre il character della Hawke è una new entry.

“Stiamo calmi, cazzo!” commenta un utente. “Non c’è tempo per stare calmi” controbatte l’account ufficiale della serie “Andiamo nel 1985”. “Mettete un like se è la terza stagione di Stranger Things“, si accerta un altro fan. “Abbiamo messo mi piace” è la risposta. Non c’è altro da aggiungere.