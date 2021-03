Steven Spielberg e i creatori di ‘Stranger Things’ insieme per una serie

Steven Spielberg e i Duffer Brothers – creatori di Stranger Things – lavoreranno insieme a una serie tv per Netflix. Si tratta de Il talismano, l’adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King e Peter Straub. Secondo quanto riporta l’Hollywood Reporter, le persone coinvolte stanno mettendo a punto i rispettivi contratti.

Spielberg ha i diritti del romanzo da quasi quarant’anni, ha sempre voluto portarlo sullo schermo. «Sono sicuro che nel prossimo futuro sarà una ricca collaborazione», ha detto a Entertainment Weekly nel 2018. «Universal ha acquistato il libro per me, ce l’ho dal 1982, e spero di poter fare questo film nel giro di un paio d’anni. Non mi impegnerò come regista, ma vi dico che è una cosa che vorrei vedere sugli schermi da almeno 35 anni».

Il romanzo racconta la storia di Jack Sawyer, un dodicenne che parte per un viaggio impossibile alla ricerca di un oggetto magico, un talismano che gli permetterà di guarire la madre malata di cancro. La serie verrà scritta da Curtis Gwinn – autore e produttore esecutivo di Stranger Things –, mentre alla produzione ci sono i fratelli Duffer (via Monkey Massacre Productions), Darryl Frank, Justin Falvey e Stephen King. Al momento non sappiamo quale potrebbe essere la data d’uscita.