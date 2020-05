‘Snowpiercer’, guarda il teaser della serie tratta dal film di Bong Joon-ho

Snowpiercer, la nuova serie originale tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, debutterà su Netflix il 25 maggio con due episodi alla settimana.

Basato sul lungometraggio del 2013 dell’autore sudcoreano premio Oscar per Parasite (a sua volta tratto dalla graphic novel Le Transperceneige), questo thriller d’azione futuristico in 10 episodi si svolge in un avvenire in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. E nella storia ci sono tutti i temi ricorrenti del lavoro di Bong Joon-ho: lotta di classe, ingiustizia sociale e politica di sopravvivenza.

Tra i protagonisti troviamo il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs, mentre lo showrunner è Graeme Manson (Orphan Black). Dietro la macchina da presa c’è James Hawes, che ha diretto puntate di serie tv celebri come Doctor Who, Penny Dreadful e Black Mirror. Bong Joon-ho (insieme anche a Park Chan-wook) figura tra i produttori esecutivi.