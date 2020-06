‘SKAM Italia’: guarda il video dell’inedito ‘Thai’ con le immagini esclusive di backstage

Vi avevamo già raccontato tutti i segreti della colonna sonora di SKAM Italia (coproduzione Cross Productions e TimVision) per l’uscita della quarta stagione su Netflix a maggio. E vi avevamo anche già parlato di Thai: «Doveva essere una canzoncina disimpegnata però, vedendo che mentre provavamo il motivetto rimaneva in testa a tutti, abbiamo pensato che forse avremmo dovuto farla uscire», ci aveva detto lo showrunner, regista e produttore Ludovico Bessegato durante la nostra lunga intervista.

E adesso l’inedito, scritto dallo stesso Bessegato e interpretato da Francesco Centorame (Elia) e Ludovico Tersigni (Gio) in uno degli episodi, arriva su TimMusic e su tutte le più importanti piattaforme streaming (edizione Cinevox Record, distributore – Believe). Il brano è accompagnato da un altro regalo per i fan: un video imperdibile per gli appassionati del miglior teen drama in circolazione, ricco di immagini esclusive e di backstage del cast.