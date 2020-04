‘SKAM Italia’, guarda il trailer della quarta stagione

Mancano una ventina di giorni al ritorno di SKAM Italia con l’attesissima quarta stagione, che questa volta arriverà con 10 episodi sia su TIMVISION che su Netflix il 15 maggio.

Dopo la diffusione del teaser, che ha raggiunto in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni, oggi arriva il trailer che mostra un piccolo scorcio di quello che saranno le puntate: come già annunciato, entriamo in maniera più approfondita nel mondo di Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana, musulmana praticante, con genitori di origine straniera.

“Non è che se le mie amiche non sono musulmane allora sono delle pazze che pensano solo a bere a a fare sesso”, dice nel trailer. Sana ha sempre cercato un equilibrio tra i suoi valori e quelli della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, ma nella serie si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia: come i suoi sentimenti per Malik (Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

Per questa quarta stagione la produzione si è avvalsa della collaborazione – come consulente alla sceneggiatura – di Sumaya Abdel Qader, sociologa, attivista e scrittrice con all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori.

Alla regia invece torna Ludovico Bessegato, sceneggiatore della serie e showrunner per Cross Productions fin dalla prima stagione.