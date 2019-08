‘Skam Italia’ è stata cancellata

Il regista e showrunner di Skam Italia ha annunciato, prima attraverso una storia su Instagram e poi in un’intervista a La Stampa, che la serie è stata cancellata: “Fra poco esce una mia intervista in cui spiego cosa è successo e qual è il futuro di Skam Italia. Non saranno belle notizie”, scrive Bessegato.

Skam Italia è la versione italiana dell’omonima serie norvegese: prodotta da TimVision insieme a Cross Productions, è molto amata dai giovanissimi (e non solo) e perennemente nei trend topic di Twitter. Racconta le vite di un gruppo di ragazzi di un liceo di Roma centro, tra amori, amicizia e i consueti dolori della crescita, con un’autenticità e un realismo mai visto prima in teen-drama italiano. Tra le peculiarità della serie c’è anche il formato: la storia è divisa in clip, rilasciate all’ora esatta del giorno in cui sono ambientate, poi raccolte insieme in un episodio tradizionale al termine di ogni settimana.

Lo show era tornato con la terza stagione l’11 marzo ed era in preparazione la quarta.