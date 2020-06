Simpson: gli attori bianchi non doppieranno più personaggi di altre etnie

I produttori dei Simpson hanno annunciato che non utilizzeranno più attori bianchi per dare voce a personaggi afroamericani o di altre etnie nello show. Casi analoghi sono successi negli ultimi giorni con Kristen Bell che ha lasciato il doppiaggio del suo personaggio Molly nella serie animata Central Parl o con Mike Henry, che non presterà più la voce a Cleveland nei Griffin: «Amo questo personaggio, ma sono gli attori neri a dover doppiare i personaggi neri. Pertanto, mi dimetto dal ruolo».