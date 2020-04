Simpson, ecco la nuova gag sul divano a tema quarantena

Le gag di apertura sul divano sono da sempre una degli aspetti più creativi dei Simpson e quella dell’episodio che negli USA andrà in onda questa sera è uno dei più ambiziosi nella storia delle 31 stagioni dello show creato da Matt Groening.

La sequenza annuisce alla situazione in cui si trovano attualmente le persone di tutto il mondo: bloccati a casa e alla ricerca di modi per passare il tempo. Per la famiglia Simpson, questo significa usare i visori VR e tuffarsi in una serie di avventure. Homer pilota un aereo, Homer surfa, Bart fa snowboard su una montagna, Lisa nuota con le balene e Maggie guida il suo triciclo attraverso le strade vuote di Springfield.

L’aspetto più curioso del corto però è l’animazione. Non si tratta dello stile a cui siamo abituati: i disegni sono più nitidi, più angolari e più astratti. C’è un pezzo funky in sottofondo mentre i vari membri della famiglia si divertono. Insomma è una delle couch gag migliori dello storico cartoon.

L’episodio poi avrà meno a che fare con l’attuale pandemia: vedrà Maggie riunirsi con il piccolo Hudson, un nuovo personaggio che è stato presentato in anteprima in Playdate con Destiny, il cortometraggio in streaming su Disney Plus.