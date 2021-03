Simona Ventura positiva al Covid, non sarà a Sanremo

Simona Ventura è risultata positiva al Covid, dunque non sarà sul palco di Sanremo sabato 6 marzo. La showgirl, già alla guida del Festival nel 2004, era prevista come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Fiorello nella serata finale.

È stato lo stesso Amadeus a dare la notizia nel corso della conferenza stampa di stamattina: «Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid».

«Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato», ha aggiunto il conduttore. «Le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare».

Sul palco della finale ci saranno dunque le già confermate Ornella Vanoni e Serena Rossi, volto di Mina Settembre su Rai 1 e prossimamente conduttrice dello show La canzone segreta.