Sharon Osbourne fuori dalla trasmissione ‘The Talk’ dopo le accuse di razzismo

Sharon Osbourne ha lasciato la trasmissione che conduceva, The Talk, in onda sulla CBS. La notizia arriva a due settimane dalle polemiche per uno scontro avvenuto tra la moglie di Ozzy e la co-conduttrice, Sheryl Underwood, ma anche per commenti razzisti e omofobi che avrebbe fatto su altri colleghi in passato.

«Gli eventi del 10 marzo sono stati sconvolgenti per tutte le persone coinvolte, compreso il pubblico che guardava a casa. Abbiamo concluso che il comportamento di Sharon verso i suoi co-conduttori durante l’episodio non fosse in linea con i nostri valori per un posto di lavoro rispettoso», ha fatto sapere la CBS in una dichiarazione rilasciata alla CNN.



Nell’episodio, la Osbourne ha avuto un intenso dibattito con Sheryl Underwood dopo che quest’ultima ha messo in discussione il sostegno della Osbourne al suo amico di lunga data, Piers Morgan, che aveva lasciato la conduzione di Good Morning Britain dopo i commenti che aveva fatto in seguito all’intervista del principe Harry e Meghan con Oprah Winfrey. Sharon ha chiesto alla Underwood di mostrarle i casi in cui Morgan sarebbe stato razzista, con i toni della discussione che si sono fatti accesi.

La Osbourne ha poi twittato delle scuse, dicendo che si è “fatta prendere dal panico”, e poi che si sarebbe “messa sulla difensiva”. Dopo l’episodio, la CBS aveva annunciato una pausa dello show, per ‘revisione interna’.

Successivamente, l’ex conduttrice di Talk Leah Remini aveva accusato la Osbourne di aver usato in passato linguaggio razzista e omofobo rivolgendosi ai suoi colleghi. Ma Sharon non ci sta e tramite i portavoce fa sapere: «Per 11 anni Sharon è stata gentile e amichevole con gli altri conduttori, come dimostrano i troppi gesti di gentilezza impossibili da elencare. Sharon è delusa e sorpresa dalle bugie che stanno venendo fuori in questo momento».