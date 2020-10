Shannen Doherty parla della sua malattia: «Dovrò lasciare videomessaggi ai miei familiari»

L’attrice Shannen Doherty, conosciuta per i suoi ruoli in film e telefilm di successo, su tutti Beverly Hills 90210, ha aggiornato i fan sulla sue condizioni di salute. La Doherty da anni sta combattendo una battaglia contro il tumore al seno e, proprio all’inizio di quest’anno aveva annunciato il ritorno della malattia giunta al quarto stadio.

«Sto cercando di fare tesoro di tutti i piccoli momenti della vita e che la maggior parte delle persone non vede», ha detto a Elle. Nell’intervista ha inoltre dichiarato di avere intenzione di lasciare dei videomessaggi ai suoi cari, per quando non ci sarà più: «Ci sono cose che devo dire a mia madre. Voglio che mio marito sappia cosa significa per me. Ma ogni volta che arriva il momento di farlo, mi sembra troppo definitivo. Mi sento come se fossi un essere umano sano. Ed è difficile concludere i tuoi affari quando senti che vivrai altri 10 o 15 anni», ha aggiunto Doherty.

Intanto prosegue con le cure: «Sto lottando con tutta me stessa, ho ancora tanto da condividere».