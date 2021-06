‘Sex & The City’: la prima foto della reunion

Arriva direttamente dal profilo Instagram di Sarah Jessica Parker la prima foto del cast di Sex & The City, che torna insieme per girare i nuovi episodi per HBO Max. In And Just Like That…, questo il titolo del nuovo capitolo, non ci saranno però tutte le attrici. All’appello manca infatti Kim Cattrall, la Samantha della serie originale e dei successivi film, che ha rotto con la banda. E mentre ci si interroga se un sequel senza Samantha sia davvero un sequel, le attrici non ci pensano troppo e iniziano a lavorare concretamente sugli episodi.

Qui sotto la prima foto della reunion, con Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte):





«Di nuovo insieme mentre leggiamo i primi episodi insieme a tutti i ragazzi e ai nuovi membri del cast. Tipo una coppa di gelato. X, SJ».