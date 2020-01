‘Sex Education’, guarda il trailer della seconda stagione

Continuano le avventure di Otis Milburn (Asa Butterfield), un liceale inesperto e socialmente impacciato che vive con la madre sessuologa Jean (Gillian Anderson): il 17 gennaio arrivano gli otto nuovi episodi di Sex Education 2.

Nella prima stagione della serie Netflix creata da Laurie Nunn, Otis e la sua amica Maeve (Emma Mackey) offrivano clandestinamente sedute di terapia sessuale a scuola, sfruttando l’intuitivo talento del ragazzo per fare soldi. Nelle nuove puntate Otis dovrà padroneggiare i suoi impulsi sessuali per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola (Patricia Allison), mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un’epidemia di clamidia, e l’arrivo di nuovi ragazzi in città sconvolge gli equilibri.