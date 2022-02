Sanremo: l’ordine di uscita della prima serata e i nuovi ospiti, dai Coma Cose a Saviano

Ci siamo: stasera comincia Sanremo. Sul palco, al fianco di Amadeus, Ornella Muti: «Sono molto emozionata, un po’ nervosa ma molto felice di essere stata scelta. È un onore e spero di far bene quello che devo fare!». E subito chiarisce la sua pozione sulle polemiche in corso: «Io parlo di cannabis terapeutica, e credo che sia sciocco riferirsi alle canne. Credo sia una voglia di distruggere tutto. Ognuno deve fare quello che si sente, voglio avere il diritto di dire io mi curo così. Mi dispiace che venga confuso tutto».



Ma la conferenza stampa di oggi serve per entrare nel vivo e dare l’ordine di uscita dei cantanti, con o senza cannabis. E per annunciare che, direttamente dalla nave, i cantanti delle edizioni ‘di Amadeus’ torneranno per esibirsi con i loro successi sanremesi: «Ogni sera un ospite, cantanti che appartengono al mio Festival degli ultimi due anni e che hanno avuto grande successo e sono felici di essere sulla nave a cantare il pezzo che hanno portato al Festival. Iniziano Colapesce e Dimartino, domani Ermal Meta, terza serata i Coma Cose, quarta serata i Pinguini Tattici Nucleari, sabato Orietta Berti e Rovazzi».

Ci sarà anche Roberto Saviano, che ricorderà la strage di Capaci, giovedì, nel suo trentesimo anniversario. «Felice e onorato della sua presenza», dice Amadeus.

L’ordine di uscita dei cantanti:

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Domenica

Yuman, Ora e qui

Noemi, Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi, Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista, Ciao ciao

Michele Bravi, L’inverno dei fiori

Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare



Mahmood & Blanco, Brividi

Ana Mena, Duecentomila ore

Rkomi, Insuperabile

Dargen D’Amico, Dove si balla

Giusy Ferreri, Miele