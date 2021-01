Sanremo, dopo lo stop al pubblico Amadeus sarebbe pronto a lasciare

Amadeus pronto a lasciare Sanremo? Sono le voci che pare stiano girando parecchio tra gli addetti ai lavori dopo le parole twittate dal ministro Franceschini che vi abbiamo riportato qui e che il direttore artistico avrebbe interpretato come un attacco al Festival, visto che molti programmi tv vanno in onda col pubblico.

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile.

— Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021