Sanremo 2021, spuntano i nomi delle co-conduttrici. Ma l’unico per ora sicuro è Matilda De Angelis

Dopo il successo internazionale di The Undoing, Matilda De Angelis affiancherà Amadeus durante una delle cinque serate di Sanremo 2021. Ma nelle ultime ore sono spuntati i nomi delle altre possibili co-conduttrici. O almeno, il Corriere della Sera avrebbe “leakato” le dieci donne che potrebbero arrivare all’Ariston, per poi cancellare la notizia.

I nomi riportati, oltre a quello di Matilda De Angelis, sono: Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Georgina Rodríguez, Diletta Leotta, Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Elodie, Giovanna Civitillo e Alice Campello. Ma non è arrivata al momento nessuna conferma da parte degli organizzatori. Che ancora stanno capendo se e come realizzare quest’edizione preventivamente avvolta dalle polemiche.

Matilda De Angelis è attualmente a Venezia con Liev Schreiber sul set del film Across the River and Into the Trees, adattamento del romanzo Di là dal fiume e tra gli alberi di Ernest Hemingway.