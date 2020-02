Sanremo 2020: Twitter impazzisce all’uscita di Bugo

Neanche a dirlo, la semifinale del Festival è stata un successone, oltre che di share, pure su Twitter. Oltre 260mila tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo2020 per un totale di 343 mila conversazioni

Gli artisti più menzionati sono Achille Lauro con 31mila tweet; Bugo e Morgan oltre 30 mila, Elodie 12 mila e Francesco Gabbani 6 mila. Ieri sera si sono inoltre registrati tre momenti nei quali sono stati pubblicati più tweet in un minuto: alle 00:05 e 00:06 dopo l’entrata a effetto di Ghali (2,1mila tweet); tra le 00:39 e 00:40 al termine dell’esibizione di Achille Lauro (2,8mila tweet ); tra l’1:47 e 1:48 con l’uscita di Bugo durante l’esibizione con Morgan (2mila tweet)

Gli hashtag con i titoli delle canzoni più utilizzati su Twitter nella quarta serata del Festival sono: #Viceversa, #Andromeda, #MeNeFrego.

Il vincitore delle nuove proposte Leo Gassmann è stato citato 4000 volte in rete dopo la vittoria, ed è stato cercato oltre 500 mila volte su Google.

Nelle prime quattro serate del Festival di Sanremo 2020 i tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo2020 sono stati complessivamente circa un milione e mezzo. Tornando ai giovani, Per sentirsi vivo di Fasma è il brano delle nuove proposte più ascoltato su TIMMUSIC. Segue Va bene così di Leo Gassman e Tsunami degli Eugenio in Via di Gioia.

Tutti i dati sono raccolti dalla TIM Data Room, che analizza i dati provenienti dalla rete.