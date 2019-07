Sanremo 2020, sempre più forte l’ipotesi Amadeus

A dare la notizia Dagospia: secondo il sito, Amadeus sarebbe il conduttore della prossima edizione di Sanremo. Non solo: come successo a Claudio Baglioni e Carlo Conti, dovrebbe seguirne anche la direzione artistica. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma il nome di Amadeus avrebbe convinto l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Certe invece le date del Festival, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Subito dopo dovrebbe iniziare anche la nuova stagione di Ora o mai più. Condotta da chi, secondo voi?