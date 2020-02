Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata

Dopo il successone della prima serata con il 52,2% di share, Amadeus & Friends si preparano al secondo show dal palco dell’Ariston. Accanto al direttore artistico e conduttore questa sera ci saranno Sabrina Salerno e le due giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Tiziano Ferro tornerà sul palco per cantare Perdere l’Amore con Massimo Ranieri e poi si esibirà in un medley di suoi brani: Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao. Ci saranno poi la reunion dei Ricchi e Poveri, Zucchero e Gigi D’Alessio. Per quel che riguarda la gara, la serata si aprirà ancora una volta con la sfida tra le nuove proposte: Martinelli e Lula vs. Fasma e Marco Sentieri vs. Matteo Faustini. Poi toccherà alla seconda tranche dei 24 big. Ecco la lista completa delle loro esibizioni:

• Piero Pelù – Gigante

• Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

• Enrico Nigiotti – Baciami adesso

• Levante – Tikibombom

• Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

• Tosca – Ho amato tutto

• Francesco Gabbani – Viceversa

• Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

• Rancore – Eden

• Junior Cally – No grazie

• Giordana Angi – Come mia madre

• Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango