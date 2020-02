Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata

Il Festival continua a fare ascolti da record e si avvia alla conclusione. Questa sera ad affiancare Amadeus nella conduzione ci saranno nostra signora della tv Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi. Torneranno sul palco Fiorello e Tiziano Ferro. Dua Lipa sarà il terzo ospite internazionale ,mentre tra gli italiani arriveranno all’Ariston Ghali, Gianna Nannini e Tony Renis. La serata partirà con la gara delle Nuove Proposte. Prima Leo Gassmann si scontrerà con Fasma, poi ci sarà la sfida tra Tecla e Marco Sentieri. Infine lo scontro per decretare il trionfatore, votato dalle tre giurie: la demoscopica, la sala stampa e il televoto. In conferenza stampa Amadeus & C. promettono di incoronare il vincitore dei giovani per le 21.40. Per quel che riguarda la gara dei big, fanno sapere dall’organizzazione cge “mettendo insieme la classifica della giuria demoscopica e quella dell’orchestra per la serata cover, sui primi otto artisti sei coincidono”. Ecco la lista completa delle esibizioni di venerdì 7 febbraio:

• Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

• Rancore – Eden

• Giordana Angi – Come mia madre

• Francesco Gabbani – Viceversa

• Raphael Gualazzi – Carioca

• Anastasio – Rosso di rabbia

• Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

• Elodie – Andromeda

• Riki – Lo sappiamo entrambi

• Diodato – Fai rumore

• Irene Grandi – Finalmente io

• Achille Lauro – Me ne frego

• Piero Pelù – Gigante

• Tosca – Ho amato tutto

• Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

• Junior Cally – No grazie

• Le Vibrazioni – Dov’è

• Alberto Urso – Il sole ad Est

• Levante – Tikibombom

• Bugo e Morgan – Sincero

• Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

• Enrico Nigiotti – Baciami adesso

• Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

• Marco Masini – Il confronto