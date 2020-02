Sanremo 2020, la scaletta della prima serata

Finalmente, dopo le polemiche sulle frasi di Amadeus e i testi di Junior Cally, questa sera inizia il 70° Festival di Sanremo. Pochi minuti fa è stata diffusa la scaletta ufficiale delle esibizioni della prima serata, che si aprirà con Finalmente io di Irene Grandi e si concluderà con Carioca di Raphael Gualazzi. Per quanto riguarda le nuove proposte, gli Eugenio in via di Gioia si scontreranno con Tecla Insolia, mentre Fadi se la vedrà con Leo Gassman. Oltre ai cantanti in gara, il palco dell’Ariston ospiterà Al Bano e Romina, che porteranno un inedito firmato da Cristiano Malgioglio, Gessica Notaro, che racconterà l’aggressione con l’acido subita nel gennaio 2017 e il suo lento recupero in ospedale, gli ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro (che canterà Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell’universo e Accetto miracoli), i protagonisti de Gli anni più belli di Gabriele Muccino (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria), Emma Marrone e il monologo di Rula Jebreal, co-conduttrice di Amadeus con Diletta Leotta. Roger Waters manderà un videomessaggio. Qui sotto la lista completa delle esibizioni:

Irene Grandi – Finalmente Io Marco Masini – Il confronto Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Achille Lauro – Me ne frego Le Vibrazioni – Dov’è Anastasio – Rosso di rabbia Elodie – Andromeda Bugo e Morgan – Sincero Alberto Urso – Il sole ad Est Riki – Lo sappiamo entrambi Raphael Gualazzi – Carioca