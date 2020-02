Sanremo 2020: la scaletta della finale

Ci siamo: stasera si chiuderà la settantesima edizione del Festival. La sala stampa chiede ad Amadeus di accorciare i tempi, lui dice che ci prova. Intanto, ecco l’ordine di uscita dei 23 artisti. Sì, uno in meno.

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

Tra gli ospiti Vittorio Grigolo, Gente di Zona, Wilma de Angelis, Biagio Antonacci, Christian De Sica.

Tiziano Ferro salirà sul palco per cantare Alla mia età e poi un medley di Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo e Per dirti ciao.