SanPa: i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix

Non si fermano le discussioni su Sanpa, la docuserie Netflix dell’anno. A parlare ora sono Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo, il fondatore della Comunità di San Patrignano.



Secondo quanto riporta il Corriere infatti, i due hanno querelato per diffamazione aggravata Netflix perché la serie farebbe una ricostruzione distorta e falsa della comunità e del fondatore. Ansa riporta inoltre che secondo la querela in Sanpa ci sarebbero delle allusioni e delle bugie come la morte di Muccioli per Aids.



Già a pochi giorni dalla messa in onda, la Comunità di San Patrignano si era completamente dissociata, definendo il racconto fatto unilaterale e parziale.