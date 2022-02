‘SAG 2022’, vincono ‘I segni del cuore – CODA’, ‘Succession’, ‘Ted Lasso’ e ‘Squid Game’

I segni del cuore – CODA, Succession e Ted Lasso hanno portato a casa i riconoscimenti per i migliori ensamble in film e serie nel corso della 28esima edizione degli Screen Actors Guild Awards. Era la prima volta che lo show tornava in presenza dopo la pandemia. Alcuni artisti, come Sudeikis, hanno accettato i loro premi tramite Zoom, ma la maggior parte era a Los Angeles in carne e ossa.



Se nelle categorie televisive il capolavoro HBO sulla dinastia disfunzionale dei Roy e la comedy sulll’allenatore Apple TV+ di e con Jason Sudeikis (miglior attore in una serie comica), hanno ottenuto entrambe cinque nomination rispettivamente in drama e comedy, incluso il miglior cast, la hit coreana Squid Game è entrata nella storia con la sua nomination di ensemble come primo show non inglese a essere riconosciuto dalla Guild e per la vittoria come protagonisti di Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon.



Per quanto riguarda il cinema, Il potere del cane capitanava le categorie di recitazione individuali con tre nomination, ma il film diretto da Jane Campion non ha centrato la candidatura come cast. Will Smith stato premiato come miglior attore per il suo ruolo di Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams, in Una famiglia vincente, mentre Jessica Chastain ha vinto per la sua intepretazione della predicatrice di Gli occhi di Tammy Faye rispetto alle più favorite Olivia Colman (The Lost Daughter) e Nicole Kidman (Being The Ricardos). Una statuetta che potrebbe influenzare la corsa all’Oscar, così come quella di I segni del cuore – CODA, film indipendente a basso budget su una giovane donna che è l’unico membro udente della sua famiglia. Troy Kotsur, Daniel Durant e Marlee Matlin sono i primi attori sordi ad essere riconosciuti nella categoria cast cinematografico, e Kotsur è il primo non udente a ottenere una nomination.



Durante la cerimonia si è ovviamente parlato dell’invasione russa dell’Ucraina e della resistenza della popolazione guidata da Volodymyr Zelensky, un ex attore e comico diventato presidente e leader in tempo di guerra, come hanno sottolineato diversi personaggi. «Anche se stasera è una celebrazione, stiamo tutti allo stesso tempo pensando al popolo ucraino, pregando e sperando in una pace imminente», ha detto Leslie Odom Jr all’inizio.



Michael Keaton (miglior attore in una serie drammatica per Dopesick, ha dedicato il premio al nipote Michael, morto nel 2016 in seguito a un’overdose di eroina e di Fentanil), Jessica Chastain e Brian Cox di Successionhanno esortato il pubblico a ricordare anche i cittadini russi che si sono opposti Vladimir Putin. «Dovremmo davvero unirci per celebrarli e sperare che possano effettivamente operare un cambiamento, io credo che siano in grado», ha detto Cox seguito da una standing ovation.



Kate Winslet ha poi consegnato a Dame Helen Mirren il SAG Lifetime Achievement Award.



Ecco tutti i vincitori.

Miglior cast in un film

I segni del cuore – CODA

Belfast

Don’t Look Up

House of Gucci

King Richard – Una famiglia vincente



Miglior attrice protagonista in un film

Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Lady Gaga (House of Gucci)

Jennifer Hudson (Respect)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)



Miglior attore protagonista in un film

Will Smith (King Richard – Una famiglia vincente)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Miglior attrice non protagonista in un film

Ariana DeBose (West Side Story)

Caitríona Balfe (Belfast)

Cate Blanchett (La fiera delle illusioni– Nightmare Alley)

Kirsten Dunst (Il potere del cane)

Ruth Negga (Due donne – Passing)



Miglior attore non protagonista in un film

Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA)

Ben Affleck (The Tender Bar)

Bradley Cooper (Licorice Pizza)

Jared Leto (House of Gucci)

Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane)



Miglior cast di stunt in un film

No Time to Die

Black Widow

Dune

Resurrections

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Miglior cast in una serie drammatica

Succession

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Yellowstone



Miglior cast in una serie comedy/strong>

Ted Lasso

The Great

Hacks

Il metodo Kominsky

Only Murders in the Building



Miglior attrice in una serie drammatica

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Sarah Snook (Succession)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Miglior attore in una serie drammatica

Lee Jung-Jae (Squid Game)

Brian Cox (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Jeremy Strong (Succession)



Miglior attrice in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Elle Fanning (The Great)

Sandra Oh (The Chair)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore in una serie comedy

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Michael Douglas (Il metodo Kominsky)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)



Miglior attrice in un film tv o miniserie

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Margaret Qualley (Maid)

Jean Smart (Omicidio a Easttown)

Miglior attore in un film tv o miniserie

Michael Keaton (Dopesick)

Murray Bartlett (The White Lotus)

Oscar Isaac (Scene da un matrimonio)

Ewan McGregor (Halston)

Evan Peters (Omicidio a Easttown)



Miglior cast di stunt in una serie

Squid Game

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Omicidio a Easttown