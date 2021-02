SAG 2021, Regé-Jean Page di ‘Bridgerton’ nominato come miglior attore: siamo seri?

Chapeau ai SAG (Screen Actors Guild Awards, e cioè i premi del sindacato degli attori di Hollywood) perché hanno già vinto la Awards Season con l’annuncio delle nomination più cool di sempre in diretta Instagram: a leggere le candidature sono stati Daveed Diggs (in cinquina per Hamilton) e Lily Collins (che invece è rimasta a bocca asciutta dopo l’exploit di ieri con Emily in Paris ai Golden Globe, e si è vista la delusione, diciamo così).

Per quel che riguarda le scelte, be’ è tutta un’altra storia. A partire dall’inclusione di Bridgerton, la prima serie Netflix di Shonda Rhimes, nella categoria “miglior cast in una serie drammatica” e quella di Regé-Jean Page, aka il Duca di Hastings, che tra i migliori attori “seriali” a fianco del fenomenale Carlo di Josh O’Connor in The Crown e del grande Bob Odenkirk, fa quantomeno impressione. La sensazione è che i numeri della serie e la follia collettiva per il Duca abbiano influenzato non poco la scelta.

The Crown e Schitt’s Creek dominano rispettivamente (e giustamente) tra le serie drammatiche e le comedy. Ma i what?! continuano con Amy Adams e Glenn Close che, se in senso assoluto meritano sempre, non è certo per Elegia americana, senza parlare della candidatura di Kerry Washington per Little Fires Everywhere, a dir poco generosa. Se c’è un giusto riconosimento a Minari, mancano invece all’appello alcune delle performance più significative dell’anno, come quella di Delroy Lindo in Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee e quella di Zendaya in Malcolm & Marie.

La cerimonia di premiazione dei SAG si terrà il prossimo 4 aprile.

Ecco la lista completa delle nomination:



Miglior attore in un film

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Miglior attrice in un film

Amy Adams – Elegia americana

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman



Miglior attore non protagonista in un film

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods – Come fratelli

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami…

Miglior attrice non protagonista in un film

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Youn Yuh-Jung – Minari

Helena Zengel – Notizie dal mondo



Miglior cast in un film

Da 5 Bloods – Come fratelli

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

One Night in Miami…

Il processo ai Chicago 7

Miglior attore in una miniserie o film tv

Bill Camp – La regina degli scacchi

Daveed Diggs – Hamilton

Hugh Grant – The Undoing – Le verità non dette

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mark Ruffalo – Un volto, due destini (I Know This Much Is True)

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Cate Blanchett – Mrs. America

Nicole Kidman – The Undoing – Le verità non dette

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi

Michaela Coel – I May Destroy You

Kerry Washington – Little Fires Everywhere



Miglior attore in una serie – drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Regé-Jean Page – Bridgerton

Miglior attrice in una serie – drama

Gillian Anderson – The Crown

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Miglior attore in una serie – comedy

Nicholas Hoult – The Great

Dan Levy – Schitt’s Creek

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy



Miglior attrice in una serie – comedy

Christina Applegate – Dead to Me

Linda Cardellini – Dead to Me

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Miglior cast in una serie – drama

Better Call Saul

The Crown

Bridgerton

Lovecraft Country

Ozark



Miglior cast in una serie – comedy

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Miglior cast di stunt man in un film

Da 5 Bloods – Come fratelli

Mulan

Notizie dal mondo

Il processo ai Chicago 7

Wonder Woman 1984



Miglior cast di stunt man in una serie

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Mandalorian

Westworld