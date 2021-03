‘Rocco Schiavone’, cosa ci aspetta nell’ultima puntata della quarta stagione

Un dialogo tra Rocco e Marina, seduti sul cornicione di un palazzo, avvolti da una luce quasi blu. In attesa della messa in onda dell’ultimo episodio della quarta stagione di Rocco Schiavone, Ah l’amore, l’amore, questa sera (24 marzo) alle ore 21.25 su Rai 2, ecco una clip per prepararci a salutare il nostro vicequestore preferito, almeno per un po’ (e qui c’è anche la playlist di Marco Giallini).

Dopo la sparatoria alla fine dello scorso episodio, Rocco è in ospedale perché ha subito un’operazione molto seria, ma il lavoro lo segue anche lì. Nello stesso periodo, infatti, perde la vita Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, in seguito a un errore trasfusionale. Rocco capisce che questa morte non è solo errore di malasanità. Così, mosso dalla stima e dalla riconoscenza nei confronti del primario Negri, che lo ha operato e salvato, inizia ad indagare in pigiama e loden tra i corridoi dell’ospedale. E intanto Marina, che nonostante tutto non lo abbandona mai, lo incita a tornare a vivere, a riscoprire la felicità e l’amore.

Rocco Schiavone è una co-produzione Cross Productions, Rai Fiction, Beta Film per la regia di Simone Spada.