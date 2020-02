Ricky Gervais torna su Netflix con ‘After Life 2’

Manca poco al ritorno di Ricky Gervais su Netflix, con la seconda stagione di Afterlife che arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 24 aprile. La serie, tra le più apprezzate nel catalogo Netflix, è una comedy-drama che racconta le vicende di Tony (Ricky Gervais), un giornalista della testata locale di una piccola cittadina inglese, sconvolto dopo la morte della moglie.

Nella seconda stagione, composta da sei episodi, Tony cerca di stringere amicizie con chi lo circonda, nonostante sia ancora devastato per la perdita. Nel frattempo, aumentano i guai per gli abitanti di Tambury mentre la chiusura del giornale si fa sempre più minacciosa.

Il cast di After Life, oltre a Ricky Gervais, comprende anche Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Bradley (The Harry Potter series, Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road), Tony Way (Edge of Tomorrow), David Earl (Cemetery Junction, Derek), Joe Wilkinson (lui e lei), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty e Diane Morgan (David Brent: Life On The Strada), Tracy-Ann Oberman (Eastenders), Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) e Bill Ward (Coronation Street, Emmerdale).