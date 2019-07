‘Rick & Morty’, la lunga attesa è (quasi) finita

Saranno 10 gli episodi della prossima stagione di Rick & Morty, la serie di animazione cult creata da Justin Roiland e Dan Harmon per Adult Swim, e saranno disponibili da novembre. Lo hanno svelato i due autori al Comic-Con di San Diego, per la gioia dei fan che attendevano da tanto tempo l’annuncio della data di release della quarta stagione. La terza, infatti, è uscita negli Stati Uniti nel 2017, e da allora l’hype è cresciuto.

“Tra le due stagioni è passato troppo tempo, nn capiterà più”, ha spiegato Dan Harmon. Per ora sono state diffuse un paio di immagini della nuova stagione: in una si vede Rick girovagare in quello che verosimilmente è un pianeta alieno, nella seconda è alle prese con dei coccodrilli. Durante i dieci episodi saranno introdotti anche dei nuovi personaggi.