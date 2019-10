‘Rick and Morty’, guarda il trailer della quarta stagione

Rick e Morty hanno sempre avuto lunghi periodi di attesa tra una stagione e l’altra e, nel finale della terza, Mr. Poopy Butthole aveva addirittura scherzato sul fatto che avremmo rivisto i due nella quarta “dopo parecchio tempo”.

A distanza di due anni Adult Swim, che trasmette lo show negli Stati Uniti, ha annunciato che la nuova stagione sarà presentata in anteprima il 10 novembre e sarà divisa in due parti. I primi cinque episodi andranno in onda settimanalmente e gli ultimi cinque arriveranno nel 2020. A luglio, il creatore della serie animata Dan Harmon aveva dichiarato a Entertainment Weekly: “Penso che sia sicuro dire senza timore di sbagliare che il divario tra la terza e la quarta stagione sarà il più lungo e l’ultima volta che è sarà tale tanto da risultare ridicolo”.

I Meeseeks sono tornati, così come il Mr. Poopy Butthole, che mostra le sue abilità di kung-fu, dimostrando di avere fatto molta strada dopo essere stato colpito da Beth nella sua puntata di debutto. Morty ha un drago, si trasforma in un demone alato, vede sparare a più di una creatura di fronte a lui. Povero Morty. Ma intanto Rick trasforma il suo camice da laboratorio del dottor Strange in un indumento soffocante cosciente.