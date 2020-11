Questo personaggio amatissimo ha fatto il suo ritorno (a sorpresa) in ‘Grey’s Anatomy’

Il pezzo che segue contiene un grosso spoiler. Quindi, se non volete guastarvi la sorpresa, fermatevi qui. Altrimenti saprete il nome del personaggio (e dell’interprete) che ha fatto a sorpresa il suo ritorno nella prima puntata della 17esima stagione di Grey’s Anatomy, andata in onda ieri sera negli Stati Uniti su ABC. Ci bastava Meredith (Ellen Pompeo) in tenuta anti-Covid, visto che la pandemia ha fatto il suo ingresso nell’ospedale più longevo della tv. Ma la vera sorpresa è stata un’altra.

[Da qui spoiler]

Alla fine dell’episodio, la dottoressa sviene nel parcheggio dell’ospedale, parrebbe per primi sintomi da coronavirus. Ed è in quel momento che ha una specie di sogno e si riunisce oniricamente su una spiaggia con un uomo del suo passato… sì: Derek Shepherd. Ovvero il Dottor Stranamore, ovvero Patrick Dempsey, ovvero il personaggio morto (ammazzato) nell’11esima stagione, correva l’anno 2015.

Krista Vernoff, showrunner della serie insieme alla vera ideatrice Shonda Rhimes, ha condiviso un’immagine della scena clou sul suo profilo Instagram e ha parlato di questo inaspettato ritorno insieme a Ellen Pompeo e Patrick Dempsey in un’intervista a Deadline, pubblicata in contemporanea alla messa in onda dell’episodio. «Ci sono studi che dimostrano come, per i pazienti Covid, i sogni siano molto intensi», spiega Vernoff. «Tutto è partito da lì. Mi sono immaginata questa scena sulla spiaggia, ho chiamato Ellen e le ho detto: che ne dici se riportiamo in vita un personaggio che non c’è più? Potrebbe essere divertente per i fan».

L’idea di rievocare proprio Derek è stata della protagonista. «Io e Patrick abbiamo entrambi casa a Malibu, un giorno siamo anche andati a fare una passeggiata insieme», rivela Pompeo. «Quando Krista mi ha chiamata, ero proprio sulla spiaggia. Io e Patrick non eravamo andati a passeggiare sulla spiaggia, ma sulle colline di Malibu, da dove si vede il mare. Perciò l’ho chiamato e gli ho detto: vuoi fare parte di questa stagione? Sarà così drammatica, visto il tema affrontato, che potresti portare un raggio di luce capace di rasserenare tutti».

Dempsey ha subito accettato. «È stato divertente, amo il messaggio che porto nella storia», dice l’attore. «Siamo stati distratti dalle elezioni, ma ora il nostro pensiero è tornato alla pandemia, a tutte le vite spezzate dal virus. Dove saranno queste anime? Mi è piaciuto soprattutto questo del mio ritorno, spero che possa aiutare molte persone ad alleviare la sofferenza almeno un po’».

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy andranno in onda in Italia a partire dal 24 novembre su Fox Life e NOW TV.