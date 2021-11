Questa foto di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo è già epica

È già epica questa foto di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo con i bagagli pronti e il biglietto dell’aereo tra le mani.

Le tre icone di musica, tv e cinema italiani si sono messe insieme per una vacanza straordinaria che risponde al titolo di Quelle brave ragazze, ovvero il nuovo format originale prodotto da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi le cui riprese partono in questi giorni e che il pubblico vedrà su Sky e NOW nel 2022.

Come recita il comunicato stampa ufficiale, Mara, Sandra e Orietta si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi su un volo che le condurrà in una destinazione a loro sconosciuta. Le aspetta una vacanza memorabile ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento dell’avventura di Quelle brave ragazze, durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove – che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro – e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino molto speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto, all’occorrenza, a soddisfare le loro necessità.

Una specie di Pechino Express versione granny, insomma. «Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura», dice Maionchi.

«Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche», le fa eco Milo, mentre Orietta Berti l’ha fatto «anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto».

Ecco la foto ufficiale di Quelle brave ragazze: