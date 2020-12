Questa attrice interpreterà Pamela Anderson in una serie

È stata scelta l’attrice che interpreterà Pamela Anderson in una serie-biopic prodotta di Hulu, di cui è appena partita la lavorazione. Ed è un volto che nessuno assocerebbe immediatamente alla star di Baywatch. Si tratta di Lily James, nota per il ruolo di Cenerentola nell’omonimo film Disney e per titoli (spesso in costume: ma non da bagno) come Downton Abbey, PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, Guerra e pace, Baby Driver – Il genio della fuga, L’ora più buia, Mamma Mia! Ci risiamo e il recente remake “made in Netflix” di Rebecca di Alfred Hitchcock.

La serie, scritta da Rob Siegel (The Wrestler, The Founder), si concentrerà sulla turbolenta relazione tra la “coniglietta” più famosa di sempre e l’ex marito Tommy Lee, a cui invece darà il volto Sebastian Stan, visto nei panni di Bucky Barnes/Soldato d’Inverno nella saga degli Avengers (presto protagonista su Disney+ nella nuova serie originale The Falcon and The Winter Soldier) e in film come Tonya, La truffa dei Logan e il più recente Le strade del male.

Né Pamela Anderson né Tommy Lee sono coinvolti in alcun modo nello sviluppo della serie, che vede tra i produttori anche l’attore Seth Rogen.